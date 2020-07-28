2020-07-28T08:43:41+03:00
Общество

Опасных отходов на 2,5 тонны собрали за неделю в Санкт-Петербурге

Из города вывезены ртуть, химические и нефтесодержащие отходы
Лилия КОЗЛОВА
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Более 2,5 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю / Фото: СмольныйБолее 2,5 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю / Фото: Смольный
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Всю минувшую неделю, с 20 по 26 июля 2020 года, экологические аварийные службы Санкт-Петербурга работали на полную мощность. Специалисты вывезли из города более 2,5 тонн опасных отходов. Больше всего среди них оказались ртутьсодержащие и химические.

- Всего вывезено на утилизацию 1627,3 кг ртутьсодержащих и 816,9 кг химических отходов, 250 кг нефтесодержащих отходов и 724 единицы люминесцентных ламп, - рассказали в комитете по природопользованию.

Всю неделю специалисты проводили работы по ликвидации аварии на территории рядом с Церковью святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкине. Там в грунте были обнаружены капли металлической ртути. Всего порядка 1610 килограммов отходов.

Обнаружена пленка нефтепродуктов на реке Большая Невка в районе Выборгской набережной и в акватории реки Смоленка, а также недалеко от дома 64 по набережной реки Фонтанки. Акватории рек обработали активной пеной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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