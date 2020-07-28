Опасных отходов на 2,5 тонны собрали за неделю в Санкт-Петербурге
Всю минувшую неделю, с 20 по 26 июля 2020 года, экологические аварийные службы Санкт-Петербурга работали на полную мощность. Специалисты вывезли из города более 2,5 тонн опасных отходов. Больше всего среди них оказались ртутьсодержащие и химические.
- Всего вывезено на утилизацию 1627,3 кг ртутьсодержащих и 816,9 кг химических отходов, 250 кг нефтесодержащих отходов и 724 единицы люминесцентных ламп, - рассказали в комитете по природопользованию.
Всю неделю специалисты проводили работы по ликвидации аварии на территории рядом с Церковью святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкине. Там в грунте были обнаружены капли металлической ртути. Всего порядка 1610 килограммов отходов.
Обнаружена пленка нефтепродуктов на реке Большая Невка в районе Выборгской набережной и в акватории реки Смоленка, а также недалеко от дома 64 по набережной реки Фонтанки. Акватории рек обработали активной пеной.
ИСТОЧНИК KP.RU