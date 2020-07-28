2020-07-28T09:23:25+03:00
Происшествия

Двух поджигателей машин задержали в Санкт-Петербурге

Мужчины подозреваются в поджоге «Доджа Калибер» на Кустодиева и «Мерседеса» на Литейном
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция поймала поджигателей иномарок в ПетербургеПолиция поймала поджигателей иномарок в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в поджогах иномарок, которые сгорели в Выборгском и Центральном районах города. Во вторник, 28 июля 2020 года, стало известно, что это разные люди, у которых были разные мотивы для порчи чужого имущества.

- В ночь на 17 июля у дома 12 на улице был совершен поджог автомобиля «Додж Калибер» 2008 года выпуска. В результате пожара автомобиль получил частичные повреждения, пострадавших нет, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Виновником этого пожара оказался неоднократно судимый 42-летний местный житель. Поджог он совершил просто из хулиганских побуждений, облив машину жидкостью для розжига.

Также в ночь на 30 июня сгорел «Мерседес Бенц Е350» белого цвета во дворе дома 59 по Литейному проспекту, принадлежащий 64-летней петербурженке. Ее машину сжег 45-летний мужчина, с которым у женщины были финансовых разногласий в сфере купли-продажи недвижимости. Решив отомстить, мужчина подъехал на такси к месту, облил машину бензином, поджог, и также скрылся.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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