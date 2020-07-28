Курьера с посылкой на 117 тысяч рублей ограбили в Санкт-Петербурге

28 Июль 2020 2020-07-28T09:38:10+03:00

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, похитивших у курьера интернет-заказ с дорогостоящим телефоном в Невском районе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Юный курьер из Санкт-Петербурга стал жертвой грабителей. В понедельник вечером, 27 июля 2020 года, 17-летний парень доставлял заказ – дорогостоящий смартфон. В Невском районе города к нему подошли двое неизвестных, отняли посылку и пригрозили оружием, чтобы тот не пытался забрать коробку. После ограбления парень сразу же позвонил в полицию.

- Инцидент произошел в 19:17 часов у дома 34 по улице Тепловозной. К курьеру подошли двое мужчин, один из которых представился заказчиком доставленного интернет-заказа, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столицы.

Один из мужчин забрал смартфон, после чего грабители достали нож и предмет, похожий на пистолет, дав понять курьеру, что ему не стоит пытаться забрать обратно посылку. После этого они поспешили скрыться.

Общая сумма ущерба составила более 117 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU