Бандит на электросамокате ограбил старушку в Невском районе Санкт-Петербурга

28 Июль 2020 2020-07-28T09:51:02+03:00

Неизвестный просто вырвал сумку у пенсионерки и быстро уехал

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пытаются установить личность грабителя на электросамокате. Вечером в понедельник, 27 июля 2020 года, 71-летняя пенсионерка позвонила в отделение и рассказала, что у нее отобрал сумку какой-то случайный прохожий на двухколесном транспорте.

- По рассказу старушки, инцидент произошел около 11:30 часов у дома 1 по улице Латышских Стрелков. Какой-то неизвестный человек проезжая мимо нее на электросамокате, вырвал у нее сумку и быстро уехал, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

В сумке у пенсионерки было 1,5 тысячи рублей, мобильный телефон, а также ключи от квартиры.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о грабеже.

На данный момент правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы установить личность вора на самокате, а также задержать его.

ИСТОЧНИК KP.RU