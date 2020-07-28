2020-07-28T10:07:49+03:00
Происшествия

Мужчина с малолетним сыном без вести пропали в Ленинградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области разыскивается мужчина с малолетним сыномВ Ленинградской области разыскивается мужчина с малолетним сыномФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области разыскивается мужчина с малолетним сыном. Во вторник, 28 июля 2020 года, следственный комитет рассказал о безвестном исчезновении Александра Семенова -43-летнего отца и 4-летнего мальчика Андрея. Об этом стало известно после того, как мать ребенка обратилась в полицию. С бывшим супругом они находятся в разводе, и на время летнего отпуска женщина отдала сына мужчине. Однако отец сына матери не вернул.

- Женщина обратилась в правоохранительные органы и, когда зашли в квартиру по месту проживания отца, то никого не обнаружили, - рассказали в следственном комитете.

В связи с тем, что в отношении отца и ребенка могли быть совершены противоправные действия, следственным отделом по городу Тосно возбуждено уголовное дело об убийстве.

В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Проверяются места возможного нахождения ребенка и отца, допрашиваются лица из круга их общения. На месте также работают криминалисты.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении отца и ребенка, просят сообщить по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58 – дежурный по следственному управлению СК России по Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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