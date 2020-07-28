Почти 11 тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Около 11 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за сутки в Санкт-Петербурге. Последние сведения о ситуации с распространением COVID-19 в городе сообщает региональный Оперштаб.
- За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 10 801 человека. Под медицинским наблюдением находится 778 пациентов. Из них девять - в обсерваторе, 549 - на самоизоляции, 220 числятся как контактные, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Операторами Единой справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, о за минувшие 24 часа обработано 365 вызовов.
Еще 48 звонков по похожей тематике поступило на номер общероссийской экстренной службы «112». О возвращении или приезде из за границы в Россию сообщили девять человек. Еще десять обращения перенаправлено в службу скорой помощи, а два звонка переведены на телефоны полиции.
Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU