Жильцы дома задержали вора в момент вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге
В Кировском районе Санкт-Петербурга жильцы дома 4 по улице Солдата Корзуна самостоятельно попали вора, который пытался проникнуть в квартиру. Днем в понедельник, 27 июля 2020 года, бдительные соседи заметили, подозрительного мужчину, вертевшегося у одной из дверей, и вызвали полицию.
- Поступил звонок от жильцов о том, что посторонний мужчина пытался вскрыть дверь соседней квартиры. Пока полиция ехала, соседи сами поймали вора и держали до прибытия правоохранителей, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.
Сотрудники полиции установили, что проникнуть в чужую квартиру пытался неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно еще с одним человеком. Однако подельник смог сбежать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный доставлен в полицию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На данный момент полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию соучастника данного преступления.
Петербуржцы поймали квартирного вора и сдали полиции в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU