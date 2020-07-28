2020-07-28T10:23:40+03:00
Происшествия

Жильцы дома задержали вора в момент вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге

Бдительные соседи поймали преступника и передали его в руки полиции [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы поймали квартирного вора на месте преступленияПетербуржцы поймали квартирного вора на месте преступленияФото: принтскрин видео.
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В Кировском районе Санкт-Петербурга жильцы дома 4 по улице Солдата Корзуна самостоятельно попали вора, который пытался проникнуть в квартиру. Днем в понедельник, 27 июля 2020 года, бдительные соседи заметили, подозрительного мужчину, вертевшегося у одной из дверей, и вызвали полицию.

- Поступил звонок от жильцов о том, что посторонний мужчина пытался вскрыть дверь соседней квартиры. Пока полиция ехала, соседи сами поймали вора и держали до прибытия правоохранителей, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Сотрудники полиции установили, что проникнуть в чужую квартиру пытался неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно еще с одним человеком. Однако подельник смог сбежать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный доставлен в полицию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На данный момент полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию соучастника данного преступления.

Петербуржцы поймали квартирного вора и сдали полиции в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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