2020-07-28T11:12:54+03:00
Происшествия

Квартира полыхает на последнем этаже многоэтажки на Поэтическом бульваре

На месте ЧП работают пожарные бригады [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Поэтическом бульваре горит многоэтажка. Фото: vk.com/spb_todayНа Поэтическом бульваре горит многоэтажка. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Пожар произошел утром 28 июля на последнем этаже многоэтажного жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В одном из корпусов дома номер 15 на Поэтическом бульваре полыхала квартира. Местные жители вызвали пожарных, а жильцы соседних домов опубликовали фото и видео с места происшествия в соцсетях.

- Совсем не доброе утро в квартире на последнем этаже дома 15, корпус 1 на Поэтическом бульваре, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место происшествия с сиренами примчались несколько пожарных машин. Ситуация осложнялась тем, что огонь горел на самом верхнем, 15-м этаже жилого дома. Черный дым валил из окон, а в горящей квартире, судя по всему, оставались люди.

По словам очевидцев, в течение 15 минут пожарным удалось справиться с огнем и ликвидировать возгорание.

По сведениям МЧС, горела однокомнатная квартира. Два человека были эвакуированы, пострадавших, предварительно, нет.

Пожар в жилой многоэтажке на Поэтическом бульваре Петербурга 28 июля 2020 года.Видео: vk.com/spb_today?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изготовителя детского порно задержали в Санкт-Петербурге
Игрок «Зенита» Смольников выступил с заявлением и объяснил, почему покидает команду
Квартира полыхает на последнем этаже многоэтажки на Поэтическом бульваре
Жильцы дома задержали вора в момент вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге
Почти 11 тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Мужчина с малолетним сыном без вести пропали в Ленинградской области
Бандит на электросамокате ограбил старушку в Невском районе Санкт-Петербурга
Курьера с посылкой на 117 тысяч рублей ограбили в Санкт-Петербурге
Двух поджигателей машин задержали в Санкт-Петербурге
Опасных отходов на 2,5 тонны собрали за неделю в Санкт-Петербурге
Штормовое предупреждение объявили 28 июля в Ленинградской области
Давление опустится рекордно низко за последние 10 лет 28 июля в Санкт-Петербурге
Кроссовер сгорел дотла под железнодорожным мостом в Санкт-Петербурге
Грозы и ливни придут 28 июля в Санкт-Петербург
Мотоциклист влетел в «Матиз» на перекрестке Софийской и Фучика
Названа столица Ленобласти в 2021 году
Умер известный врач-анестезиолог онкодиспансера Санкт-Петербурга Азам Халиков
Финляндия не откроет границы с Россией минимум до 25 августа
Картину «Женская власть», расположенную на стене дома на Боровой, могут уничтожить
Петербуржец сфотографировал чудо-мираж на Ладоге
Смольный создаст уникального «борца с коррупцией»
Дорогущий Range Rover влетел в стену дома в центре Санкт-Петербурга
Стоимость закупаемого жилья для льготников Санкт-Петербурга увеличат на треть
Комздрав не исключил вторую волну коронавируса в Санкт-Петербурге
Футболисты «Зенита» раскачали автобус во время бурных плясок
Лидер Little Big подарил рампу скейтбордистам в Сосновом Бору
Детские сады Санкт-Петербурга вернулись к обычному режиму работы
Новые трамвайные остановки появятся в Санкт-Петербурге