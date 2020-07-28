Квартира полыхает на последнем этаже многоэтажки на Поэтическом бульваре

28 Июль 2020 2020-07-28T11:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел утром 28 июля на последнем этаже многоэтажного жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В одном из корпусов дома номер 15 на Поэтическом бульваре полыхала квартира. Местные жители вызвали пожарных, а жильцы соседних домов опубликовали фото и видео с места происшествия в соцсетях.

- Совсем не доброе утро в квартире на последнем этаже дома 15, корпус 1 на Поэтическом бульваре, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место происшествия с сиренами примчались несколько пожарных машин. Ситуация осложнялась тем, что огонь горел на самом верхнем, 15-м этаже жилого дома. Черный дым валил из окон, а в горящей квартире, судя по всему, оставались люди.

По словам очевидцев, в течение 15 минут пожарным удалось справиться с огнем и ликвидировать возгорание.

По сведениям МЧС, горела однокомнатная квартира. Два человека были эвакуированы, пострадавших, предварительно, нет.

Пожар в жилой многоэтажке на Поэтическом бульваре Петербурга 28 июля 2020 года.Видео: vk.com/spb_today?

ИСТОЧНИК KP.RU