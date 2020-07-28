2020-07-28T11:06:06+03:00
Спорт

Игрок «Зенита» Смольников выступил с заявлением и объяснил, почему покидает команду

После семи лет Игорь покидает берега Невы и переходит в «Краснодар»
Петр КИБЕР
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Игорь Смольников покидает "Зенит". Фото: ФК "Зенит"Игорь Смольников покидает "Зенит". Фото: ФК "Зенит"
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Полузащитник «Зенит» Игорь Смольников покидает клуб после семи лет выступлений за сине-бело-голубых. Об этом объявила жена футболиста. Она написала трогательный пост в Интаграме, в котором привела текст обращения мужа к болельщикам «Зенита».

- Вчера мои муж сделал официальное заявление о переходе в ФК «Краснодар». Для нас обоих Питер стал домом, но мне лично этот город подарил еще дело моеи жизни и огромное количество фантастических людеи . Мое сердце навсегда здесь, - написала в своем Инстаграме Екатерина Смольникова.

А ниже супруга привела текст обращения самого Игоря Смольникова, в котором футболист благодарит клуб и болельщиков за долгие годы, а также заверил, что Петербург всегда останется его домом, однако для карьеры пришел новый этап.

- За эти годы мы трижды становились чемпионами, но главное - я видел как тысячи людеи встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно! Зная, что за моеи спинои «Зенит», я еще больше хочу играть и двигаться дальше!

Жена поддержала Игоря Смольникова в переходе в "Краснодар". Фото: instagram.com/ekaterina__smolnikova/

Жена поддержала Игоря Смольникова в переходе в "Краснодар". Фото: instagram.com/ekaterina__smolnikova/

ИСТОЧНИК KP.RU

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