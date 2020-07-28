Изготовителя детского порно задержали в Санкт-Петербурге

28 Июль 2020 2020-07-28T11:18:57+03:00

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Полиция Невского района Санкт-Петербурга 24 июля 2020 года задержала подозреваемого в изготовлении детского порно. Правоохранители два года искали неизвестного, который через социальную сеть шантажировал и обманывал 11-летнюю девочку, выманивая у нее фотографии эротического содержания.

- В марте 2018 года в полицию обратилась женщина, которая рассказала что некто, под именем Яна Михеева, пишет в социальной сети ее дочери, которой тогда было 11 лет, шлет порно видео и фото, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Дальше, "виртуальный друг" вынудил девочку отправить ему фотографии с собой, такого же порнографического характера. Платил неизвестный игровой валютой в одной из сетевых игр.

Спустя два года полиция вышла на подозреваемого. "Яной Михеевой" оказался 37-летний станочник деревообрабатывающих станков, уроженец Брянской области.

Сейчас мужчина находится в СИЗО-6 под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU