Петербуржцам рассказали, как лечить коронавирус дома

28 Июль 2020 2020-07-28T11:37:20+03:00

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Врач-терапевт из поликлиники № 86 Санкт-Петербурга Илья Тучин в понедельник, 27 июля 2020 года, рассказал, далеко не все коронавирусные больные находятся в больницах. В случае, если пациент молодой и у него нет хронических заболеваний, то он может совершенно спокойно проходить лечение на дому. Разумеется, если болезнь протекает в легкой форме.

- Мы обязательно проводим забор мазка на коронавирус. Далее больной должен находиться в изоляции в течение двух недель. После этого он будет считаться выздоровевшим только в случае, если два новых ПЦР-анализа отрицательны, - приводит слова терапевта Petegburg2.

Врач отметил, что лечение на дому включает в себя прием противовирусных препаратов и симптоматическую терапию. На протяжении всего времени врач звонит пациенту для контроля его состояния.

Всего за время пандемии участковый врач посетил порядка 100 пациентов с подтвержденной инфекцией, причем, по словам медработника, зачастую приходилось осматривать не только самого больного, но и всех членов семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU