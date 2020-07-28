ОМОН показал взрыв боеприпасов, найденных в лесу Ленинградской области
В Ленинградской области сотрудники ОМОН обследовали и уничтожили боеприпасы, найденные в лесном массиве у деревни Таменгонт Ломоносовского района. На отголоски Великой Отечественной войны в понедельник, 27 июля 2020 года, наткнулись местные жители. Поняв, что железные оболочки, напоминающие снаряды, могут быть опасны, они вызвали специалистов.
- По указанному адресу незамедлительно прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН, которые обследовав находку, установили, что это 30 единиц 82-миллиметровых минометных мин, противотанковая мина немецкого производства и артиллерийский снаряд калибром 50 миллиметра времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии, - рассказали в Росгвардии.
Специалисты аккуратно вывезли все снаряды на полигон, где боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности. Момент мощного взрыва попал на видео.
Взрыв снарядов времен ВОВ на полигоне в Ленобласти.Видео: Росгвардия
ИСТОЧНИК KP.RU