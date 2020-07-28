2020-07-28T13:11:24+03:00
Общество

ОМОН показал взрыв боеприпасов, найденных в лесу Ленинградской области

Саперы уничтожили более 30 снарядов и мин, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На видео попал взрыв боеприпасов времен войны в Ленобласти / Фото: РосгвардияНа видео попал взрыв боеприпасов времен войны в Ленобласти / Фото: Росгвардия
Изменить размер текста:

В Ленинградской области сотрудники ОМОН обследовали и уничтожили боеприпасы, найденные в лесном массиве у деревни Таменгонт Ломоносовского района. На отголоски Великой Отечественной войны в понедельник, 27 июля 2020 года, наткнулись местные жители. Поняв, что железные оболочки, напоминающие снаряды, могут быть опасны, они вызвали специалистов.

- По указанному адресу незамедлительно прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН, которые обследовав находку, установили, что это 30 единиц 82-миллиметровых минометных мин, противотанковая мина немецкого производства и артиллерийский снаряд калибром 50 миллиметра времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии, - рассказали в Росгвардии.

Специалисты аккуратно вывезли все снаряды на полигон, где боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности. Момент мощного взрыва попал на видео.

Взрыв снарядов времен ВОВ на полигоне в Ленобласти.Видео: Росгвардия

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети нашли человеческую ногу в Гатчинском районе Ленобласти
Нелегальную баню, кафе и творческую мастерскую выселили после инспекции в Санкт-Петербурге
В "Монрепо" восстанавливают библиотечный флигель XVIII века
53 бригады вышли бороться с подтоплениями из-за ливня 28 июля в Санкт-Петербурге
Одинокую черепаху на берегу Финского залива заметили в Санкт-Петербурге
Огромный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург днем 28 июля
ОМОН показал взрыв боеприпасов, найденных в лесу Ленинградской области
Петербуржцам рассказали, как лечить коронавирус дома
Эрмитаж открыл онлайн-продажу билетов на август
Изготовителя детского порно задержали в Санкт-Петербурге
Игрок «Зенита» Смольников выступил с заявлением и объяснил, почему покидает команду
Квартира полыхает на последнем этаже многоэтажки на Поэтическом бульваре
Жильцы дома задержали вора в момент вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге
Почти 11 тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Мужчина с малолетним сыном без вести пропали в Ленинградской области
Бандит на электросамокате ограбил старушку в Невском районе Санкт-Петербурга
Курьера с посылкой на 117 тысяч рублей ограбили в Санкт-Петербурге