ОМОН показал взрыв боеприпасов, найденных в лесу Ленинградской области

28 Июль 2020 2020-07-28T13:11:24+03:00

Саперы уничтожили более 30 снарядов и мин, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны [видео]

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В Ленинградской области сотрудники ОМОН обследовали и уничтожили боеприпасы, найденные в лесном массиве у деревни Таменгонт Ломоносовского района. На отголоски Великой Отечественной войны в понедельник, 27 июля 2020 года, наткнулись местные жители. Поняв, что железные оболочки, напоминающие снаряды, могут быть опасны, они вызвали специалистов.

- По указанному адресу незамедлительно прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН, которые обследовав находку, установили, что это 30 единиц 82-миллиметровых минометных мин, противотанковая мина немецкого производства и артиллерийский снаряд калибром 50 миллиметра времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии, - рассказали в Росгвардии.

Специалисты аккуратно вывезли все снаряды на полигон, где боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности. Момент мощного взрыва попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793054" frameborder="0"></iframe> Взрыв снарядов времен ВОВ на полигоне в Ленобласти.Видео: Росгвардия

ИСТОЧНИК KP.RU