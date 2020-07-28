2020-07-28T13:33:02+03:00
Общество

Огромный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург днем 28 июля

Ливень будет идти до вечера
Петр КИБЕР
Поделиться:
Грозовой фронт накрыл Петербург. Фото: Яндекс. Погода.Грозовой фронт накрыл Петербург. Фото: Яндекс. Погода.
Изменить размер текста:

Дожди и грозы вот-вот накроют Петербург, а с ним и Ленинградскую область. О резком ухудшении погоды во второй половине дня 28 июля предупреждает городской гидрометцентр, а с ним и МЧС. Горожан и жителей области пугают очень сильными осадками и прочими природными прелестями.

- 28 июля 2020 года с 16-19 часов местами по Санкт-Петербургу ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

Тем же самым «радуют» и областные спасатели. А дождь, тем временем, уже накрыл большую часть Петербрга.

- Ох, как ливануло, а до этого грохотало, - сообщает корреспондент «Комсомолки» из Купчино.

Буквально через несколько минут сильный дождь, правда без грома, начался и на Петроградской стороне.

Судя по онлайн-карте погода, огромный грозовой фронт накроет город полностью. Дождь будет лить около двух часов. К вечеру осадки должны прекратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети нашли человеческую ногу в Гатчинском районе Ленобласти
Нелегальную баню, кафе и творческую мастерскую выселили после инспекции в Санкт-Петербурге
В "Монрепо" восстанавливают библиотечный флигель XVIII века
53 бригады вышли бороться с подтоплениями из-за ливня 28 июля в Санкт-Петербурге
Одинокую черепаху на берегу Финского залива заметили в Санкт-Петербурге
Огромный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург днем 28 июля
ОМОН показал взрыв боеприпасов, найденных в лесу Ленинградской области
Петербуржцам рассказали, как лечить коронавирус дома
Эрмитаж открыл онлайн-продажу билетов на август
Изготовителя детского порно задержали в Санкт-Петербурге
Игрок «Зенита» Смольников выступил с заявлением и объяснил, почему покидает команду
Квартира полыхает на последнем этаже многоэтажки на Поэтическом бульваре
Жильцы дома задержали вора в момент вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге
Почти 11 тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Мужчина с малолетним сыном без вести пропали в Ленинградской области
Бандит на электросамокате ограбил старушку в Невском районе Санкт-Петербурга
Курьера с посылкой на 117 тысяч рублей ограбили в Санкт-Петербурге