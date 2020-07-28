Огромный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург днем 28 июля

28 Июль 2020 2020-07-28T13:33:02+03:00

Ливень будет идти до вечера

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Дожди и грозы вот-вот накроют Петербург, а с ним и Ленинградскую область. О резком ухудшении погоды во второй половине дня 28 июля предупреждает городской гидрометцентр, а с ним и МЧС. Горожан и жителей области пугают очень сильными осадками и прочими природными прелестями.

- 28 июля 2020 года с 16-19 часов местами по Санкт-Петербургу ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

Тем же самым «радуют» и областные спасатели. А дождь, тем временем, уже накрыл большую часть Петербрга.

- Ох, как ливануло, а до этого грохотало, - сообщает корреспондент «Комсомолки» из Купчино.

Буквально через несколько минут сильный дождь, правда без грома, начался и на Петроградской стороне.

Судя по онлайн-карте погода, огромный грозовой фронт накроет город полностью. Дождь будет лить около двух часов. К вечеру осадки должны прекратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU