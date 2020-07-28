53 бригады вышли бороться с подтоплениями из-за ливня 28 июля в Санкт-Петербурге

28 Июль 2020 2020-07-28T14:07:57+03:00

С 13 до 19 часов в городе объявлено штормовое предупреждение

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В Санкт-Петербург во вторник, 28 июля 2020 года, пришли грозы, ливни. Возможен даже град. В связи с тем, что синоптики ожидают выпадения большого количество осадков, бригады «Водоканала» выехали на дежурство по городу для того, чтобы оперативно устранять подтопления.

- Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать 53 специализированные бригады предприятия. Время работы бригад будет продлено в случае возникновения локальных подтоплений, - рассказали в Смольном.

С 13 до 19 часов, по Санкт-Петербургу и пригородам объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди и ливни различной интенсивности. Основной фронт движется на Петербург с Новгородской области.

Петербургская канализация может спокойно справиться с интенсивностью осадков не выше 7,2 миллиметров за 20 минут.

Автомобилистам советуется по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика.

ИСТОЧНИК KP.RU