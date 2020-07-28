2020-07-28T14:29:22+03:00
Общество

В "Монрепо" восстанавливают библиотечный флигель XVIII века

Реставраторы уже завершили работы на первом этаже
Лилия КОЗЛОВА
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В парке "Монрепо" восстанавливают библиотечный флигель / Фото: МонрепоВ парке "Монрепо" восстанавливают библиотечный флигель / Фото: Монрепо
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В парке "Монрепо", который расположился на берегу Финского залива в городе Выборг, Ленинградской области, полным ходом идет восстановление библиотечного флигеля, постройки XVIII века. Как стало известно во вторник, 28 июля 2020 года, реставраторы уже завершили работы на первом этаже деревянного здания.

- Из-за климатических факторов, плесени и насекомых-вредителей деревянное строение получило значительные повреждения. Однако реставраторам удалось спасти 50% исторических бревен сруба. Наиболее сохранившимися оказались бревна между оконными проемами, - рассказали в администрации 47-го региона.

Оказалось, что изначально при возведении библиотеки строители не стали подбирать бревна идеально по размеру. Чаще всего использовались ближайшие к месту строительства деревья, растущие в лесу. При восстановлении удалось сохранить этот «исторический» почерк.

Также здание было утеплено мхом, что позволило ему долго простоять, так как мох обладает прекрасными бактерицидными и противогрибковыми свойствами.

В ближайшее время будет восстановлена надстройка над средней частью дома — мезонин, а затем смонтирована стропильная конструкция. Работы на кровле библиотеки планируется завершить в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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