2020-07-28T14:36:22+03:00
Общество

Нелегальную баню, кафе и творческую мастерскую выселили после инспекции в Санкт-Петербурге

С очередным рейдом по проблемным адресам прошли чиновники Комитета по контролю за имуществом
Петр КИБЕР
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Из дома на Сиреневом бульваре выселили нелегальную баню. Фото: ККИ СПбИз дома на Сиреневом бульваре выселили нелегальную баню. Фото: ККИ СПб
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С десяток нелегальных арендаторов выселили входе рейда сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом (ККИ). В число нарушителей попали кафе, творческие мастерские, магазины и даже баня работавшая без разрешения.

- На первом этаже жилого дома на Сиреневом бульваре выполнено несогласованное переустройство: дверной проем на месте окна, возведены перегородки, установлено сантехническое оборудование: джакузи, душ, парная, бассейн, - сообщает пресс-служба ККИ.

Кроме этого в помещении нашелся бильярд, а также уютные комнатки с двуспальными кроватями. Действующих документов на право аренды у бизнесменов не оказалось.

С Октябрьской набережной инспекторами было выселено несколько кафе, с Лиговского проспекта - тату салон деливший помещение с продуктовым магазином, а с Гатчинской улицы попросили на выход творческую мастерскую, которая на проверку использовалась под жилье.

Всего в список для инспекции вошло восемь адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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