2020-07-28T14:51:36+03:00
Происшествия

Дети нашли человеческую ногу в Гатчинском районе Ленобласти

Останки мужчины лежали в пакете
Петр КИБЕР
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В Ленобласти игравшие у дороги дети нашли человеческую ногу.В Ленобласти игравшие у дороги дети нашли человеческую ногу.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Гатчинского района Ленинградской области устанавливают личность человека, чьи останки на улице нашли игравшие дети. Малыши из поселка Пригородный наткнулись сначала на ногу, а потом обнаружили и все остальное. Родители юных «следопытов» набрали «112».

- 27 июля в 19:20 поступило сообщение, что в поселке Пригородный у дома на Вырицком шоссе дети нашли человеческую ногу, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов полицейские нашли не только ногу, но и другие части тела: правая нога от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя, фрагмент грудной клетки с шейными позвонками.

Все лежало в пакете и находилось в стадии гнилостных изменений. Останки были частично мумифицированы. Эксперты прикинули, что им около месяца. Предположительно, части тела принадлежали мужчине.

Сейчас останки отправлены в морг, а личность погибшего и обстоятельства его смерти выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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