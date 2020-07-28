2020-07-28T15:42:19+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге арестовали мужа, убившего и расчленившего свою жену, пытавшуюся от него уйти

Николай выбросил останки супруги из окна
Роман ЛЯЛИН
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Муж зарубил женуМуж зарубил женуФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге взяли под арест 28-летнего Николая Тихонова, убившего топором свою молодую жену Любовь. Пара прожила вместе два года, воспитывала маленькую дочку. Но в один момент студентка решила уйти от супруга из-за постоянных ссор и побоев. Любовь переехала жить к своей маме. Николай всеми силами пытался вернуть ее с дочерью но не смог. Одна из таких ссор и закончилась трагедией. Тихонов убил жену тремя ударами топора, после этого он расчленил ее тело, спрятав останки в чемодане, а туловище выбросил в окно.

Полицейские задержали подозреваемого в ту же ночь. Мужчина уже во всем признался и заявил, что пошел на отчаянный шаг из-за дочери, которую якобы не хотел терять после развода. Николая сразу же задержали и возбудили на него уголовное дело по статье "Убийство".

- Тихонов с целью сокрытия следов преступления, замывал кровь в квартире, расчленил тело потерпевшей для ее последующей транспортировки в лесной массив, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сейчас суд его взял под арест до конца сентября. Ему грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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