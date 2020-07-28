Две женщины на Range Rover устроили ДТП в центре Санкт-Петербурга

28 Июль 2020 2020-07-28T16:22:25+03:00

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Курьезное ДТП в центре Петербурга устроили две дамы, каждая из которых сидела за рулем премиального внедорожника Range Rover. Одна машина, по классической схеме, была белой, а вторая - черной. Разъехаться им не удалось.

- По предварительной информации 27 июля около 20:15 в Ковенском переулке у дома 1 произошло столкновение автомобилей Range Rover под управлением водителей - женщин 2000 и 1969 годов рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее в соцсетях появилось видео инцидента, снятое городскими камерами наблюдения. На съемке хорошо видно, как черный джип начинает разворачиваться поперек улицы, а белый пытается его объехать. В этот момент водитель черного авто давит на газ и бьет белого в бок.

От неожиданности водитель последнего также нажимает на педаль газа и машина улетает в стену дома, попутно задевая припаркованный Lexus.

По счастью, никто в аварии не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793109" frameborder="0"></iframe> Две женшины на Range Rover устроили ДТП в Петербурге.Видео: "Аварийный Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU