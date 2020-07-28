2020-07-28T16:22:25+03:00
Происшествия

Две женщины на Range Rover устроили ДТП в центре Санкт-Петербурга

Элитные иномарки столкнулись в Ковенском переулке [видео]
Петр КИБЕР
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В центре Петербурга столкнулись два Range Rover.В центре Петербурга столкнулись два Range Rover.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Курьезное ДТП в центре Петербурга устроили две дамы, каждая из которых сидела за рулем премиального внедорожника Range Rover. Одна машина, по классической схеме, была белой, а вторая - черной. Разъехаться им не удалось.

- По предварительной информации 27 июля около 20:15 в Ковенском переулке у дома 1 произошло столкновение автомобилей Range Rover под управлением водителей - женщин 2000 и 1969 годов рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее в соцсетях появилось видео инцидента, снятое городскими камерами наблюдения. На съемке хорошо видно, как черный джип начинает разворачиваться поперек улицы, а белый пытается его объехать. В этот момент водитель черного авто давит на газ и бьет белого в бок.

От неожиданности водитель последнего также нажимает на педаль газа и машина улетает в стену дома, попутно задевая припаркованный Lexus.

По счастью, никто в аварии не пострадал.

Две женшины на Range Rover устроили ДТП в Петербурге.Видео: "Аварийный Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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