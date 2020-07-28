2020-07-28T16:33:41+03:00
Общество

КАД встал в жесткую пробку во время ливня в Санкт-Петербурге 28 июля

К вечеру в городе ожидаются 7-балльные пробки
Лилия КОЗЛОВА
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Во время ливня 28 июля КАД в Петербурге встал в пробкуВо время ливня 28 июля КАД в Петербурге встал в пробкуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге автомобилисты встали на Кольцевой автодороге днем во вторник, 28 июля 2020 года. Во время мощного ливня, обрушившегося на город в час дня, затор образовался на внутренней стороне КАД. Отмечается, что длина пробки рекордная для этой недели.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Длина пробки — 6,5 километров, - сообщили в сервисе «Яндекс».

Также пробка встала на Пискаревском проспекте. Неожиданно плотное движение образовалось в 14:20 часов. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

В целом обстановка на дорогах в Санкт-Петербурге 5 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в вторник. Ожидается, что пробки начнут расти в ближайший час и к 18 часам достигнут пика в 7 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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