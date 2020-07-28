2020-07-28T18:47:56+03:00
Авто

Центр Санкт-Петербурга перекроют для проведения полумарафона

Ограничения будут действовать с 30 июля по 3 августа
Петр КИБЕР
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Центр Петербурга перекроют из-за марафона.Центр Петербурга перекроют из-за марафона.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На пять дней в центре Санкт-Петербурга ограничат для движения автомобилей. Причиной станет проведение традиционного полумарафона «За. Бег. РФ», который состоится в ближайшие выходные.

- В связи с проведением IV Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» с 00:00 30 июля до 06.00 3 августа по Адмиралтейскому пр. от Сенатской пл. до Гороховой ул., а также с 00.00 30 июля до 23.59 3 августа по Вознесенскому пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр., проезду вдоль д. 1 по Вознесенскому пр., движение транспортных средств будет прекращено, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также, в день забега 2 августа, с 8:30 до 12:15 поэтапно будет перекрываться проезд по Менделеевской линия от Университетской набережной до Биржевого проезда; Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, Дворцовому и Благовещенскому мостам, Университетской и Английской набережным.

Дальше спортсмены уйдут с Васильевского острова на Петроградскую сторону, вернутся на Дворцовую набережную через Троицкий мост и убегут к Смольному собору вдоль Невы, откуда вернутся обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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