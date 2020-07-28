Хоспис для «молодых взрослых» появится в Санкт-Петербурге
Хоспис для молодых людей собираются построить в Санкт-Петербурге к концу 2021 года. Планы по открытию данного медучреждения обсудил вице-губернатор Олег Эргашев вместе с протоиереем Александром Ткаченко. Хоспис будет предназначен для людей в возрасте от 18 до 25 лет. Под него переделают здание бывшего санатория «Малютка», которое находится в Пушкине.
- Уверен, что этот проект станет еще одним уникальным петербургским опытом в области оказания паллиативной помощи. Потому что именно в нашем городе 10 лет назад появился первый в стране детский хоспис, - цитируют вице-губернатора в пресс-службе Смольного.
Идея создания не случайна, ведь юные пациенты часто не готовы ко взрослому хоспису после выпуска из аналогичного детского медучреждения. Помимо лечения ребятам окажут духовную, социальную и психологическую поддержку. Всего в хосписе будет 18 мест. Инвестиции в проект вкладывает благотворительный фонд «Детский хоспис». На создание медучреждения уйдет 400 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU