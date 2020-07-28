Санкт-Петербург оказался в топе Индекса Ильфа и Петрова по числу кондитерских и в отстающих по количеству похоронных бюро

28 Июль 2020 2020-07-28T19:23:45+03:00

А еще в городе маловато парикмахерских, зато полно барбершопов

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Санкт-Петербург занял одно из первых мест по числу кафе-кондитерских в Индексе Ильфа и Петрова. Этот рейтинг, составленный журналистами «Комсомолки», призван найти идеальный горл в России, в котором можно «родиться, побриться и умереть», как в «уездном городе N» из бессмертного романа «12 стульев».

- А есть ли в нынешней России такой идеальный «уездный город N» - с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения? И вообще, как менталитет местных жителей отражается на состоянии малого и среднего бизнеса? - пишет kp.ru.

Вместе с сервисом «2ГИС» журналисты прошерстили карты городов с населением выше 500 тысяч человек и выяснили, что Иркутск - идеальный «город N» по числу парикмахерско-ритуальных услуг. Краснодар - самый веселый и развлекательный.

А вот город на Неве - один из лидеров по числу кондитерских и в «хвосте» по количеству похоронных контор. А еще в городе маловато парикмахерских, зато полно барбершопов. Наверняка, петербуржцы оценят эту иронию, достойную Ильфа и Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU