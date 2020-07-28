2020-07-28T19:41:37+03:00
Общество

Петербурженка создала игру по мотивам «преступления и Наказания» Достоевского

В ней можно сыграть за Раскольникова и еще трех персонажей
Петр КИБЕР
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В игре по Достоевскому можно стать и самим Родионом Раскольниковым. Фото: предоставлено героем публикации.В игре по Достоевскому можно стать и самим Родионом Раскольниковым. Фото: предоставлено героем публикации.
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Жительница Санкт-Петербурга создала игру, в которой можно стать Родионом Раскольниковым и прийти ко всем известному финалу. А можно выбрать другого персонажа. Все они - герои романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

- Есть четыре персонажа – Соня Мармеладова, Раскольников, Свидригайлов и Разумихин, – объясняет создательница. – У каждого персонажа свой сюжет, непосредственно связанный с тем, что происходило в самом романе, их по три на каждого персонажа. То есть каждый игрок идет по своему уникальному сюжету, - рассказала газете «Петербургский дневник» автор настольной игры Юлия Куманева.

Интересно, что на идею девушку, переехавшую в город на Неве из Твери пять лет назад, натолкнул праздник «День Достоевского». Преподаватель английского языка по профессии так прониклась духом творчества писателя, что тут же взялась создавать игру.

Сейчас сама девушка играет в нее с друзьями и планирует запустить ее в производство. Если будет спрос, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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