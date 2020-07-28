2020-07-28T23:01:32+03:00
Дом. Семья

Петербурженка заметила в лесу монстра из тысячи личинок

Миниатюрные гусеницы переползали дорогу, образуя единую живую цепь [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербурженка наткнулась на гусеничного монстра в лесу недалеко от Лисьего Носа. Фото: vk.com/grib_spbПетербурженка наткнулась на гусеничного монстра в лесу недалеко от Лисьего Носа. Фото: vk.com/grib_spb
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Петербурженка Наталья наткнулась в лесу недалеко от Лисьего Носа на неизвестного «монстра», состоящего из тысячи маленьких личинок. Видеозапись с этим нечто появилась в группе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте». По словам женщины, эта субстанция переползала дорогу. Судя по видео, личинки двигались в едином порыве друг за другом и даже друг на друге.

- Сегодня на лесной дороге увидела вот такое! Сначала подумала, что это змеиная кожа. Вернулась обратно, а там монстр из миллиона полупрозрачных мельчайших гусениц переползает дорогу! Конечно, очень впечатляет! Смотрите видео, - делится Наталья находкой с другими грибниками.

Многих, что ожидаемо, ужаснул неизвестный монстр. Люди похвалили женщину за мужество при съемках, а затем принялись гадать, что же это за существа. Горожане сошлись только в одном – «оно» куда-то мигрирует.

Жуткого монстра из тысячи личинок заметили в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/grib_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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