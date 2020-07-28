Смольный возобновит переобучение для безработных и мам в декрете

28 Июль 2020 2020-07-28T23:38:21+03:00

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Петербургский Центр занятости населения готовится возобновить работу с сентября 2020 года. По словам Смольного, это произойдет при благоприятной эпидемиологической обстановке. Переобучение будет происходить как в очной форме, так и в частично дистанционной. На учебу приглашаются безработные, пенсионеры, мамы в декрете и мамы дошкольников.

- На данный момент Центре занятости обучает горожан в дистанционном режиме. С начала года к освоению новой профессии приступили 5 тысяч петербуржцев, в их числе 542 человека старше 50 лет и 238 женщин с детьми. Во время пандемии коронавируса учиться продолжают 964 человека, из них 222 женщины с детьми и 125 человек старше 50 лет, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что у петербурженок самые востребованные профессии – бухучет, налогообложение, кадровое делопроизводство, а также маркетинг в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU