Смольный возобновит переобучение для безработных и мам в декрете
Петербургский Центр занятости населения готовится возобновить работу с сентября 2020 года. По словам Смольного, это произойдет при благоприятной эпидемиологической обстановке. Переобучение будет происходить как в очной форме, так и в частично дистанционной. На учебу приглашаются безработные, пенсионеры, мамы в декрете и мамы дошкольников.
- На данный момент Центре занятости обучает горожан в дистанционном режиме. С начала года к освоению новой профессии приступили 5 тысяч петербуржцев, в их числе 542 человека старше 50 лет и 238 женщин с детьми. Во время пандемии коронавируса учиться продолжают 964 человека, из них 222 женщины с детьми и 125 человек старше 50 лет, - отмечают в пресс-службе Смольного.
Добавим, что у петербурженок самые востребованные профессии – бухучет, налогообложение, кадровое делопроизводство, а также маркетинг в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU