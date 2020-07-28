2020-07-28T23:38:21+03:00
Общество

Смольный возобновит переобучение для безработных и мам в декрете

При благоприятной эпидобстановке Центр занятости возобновит работу очно и дистанционно уже с сентября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Смольный возобновит обучение для пенсионеров, мам в декрете и безработных в Центре занятости.Смольный возобновит обучение для пенсионеров, мам в декрете и безработных в Центре занятости.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Петербургский Центр занятости населения готовится возобновить работу с сентября 2020 года. По словам Смольного, это произойдет при благоприятной эпидемиологической обстановке. Переобучение будет происходить как в очной форме, так и в частично дистанционной. На учебу приглашаются безработные, пенсионеры, мамы в декрете и мамы дошкольников.

- На данный момент Центре занятости обучает горожан в дистанционном режиме. С начала года к освоению новой профессии приступили 5 тысяч петербуржцев, в их числе 542 человека старше 50 лет и 238 женщин с детьми. Во время пандемии коронавируса учиться продолжают 964 человека, из них 222 женщины с детьми и 125 человек старше 50 лет, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что у петербурженок самые востребованные профессии – бухучет, налогообложение, кадровое делопроизводство, а также маркетинг в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт проанализировал, почему метро Санкт-Петербурга признали худшим в России
Охранники жестко выволокли девушку из ТЦ «Галерея» из-за отсутствия маски
Смольный возобновит переобучение для безработных и мам в декрете
Петербурженка заметила в лесу монстра из тысячи личинок
Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский больше не работает с детьми после обвинений в домогательствах к школьнице
МЧС показало масштаб аварии поездов в Санкт-Петербурге на видео с воздуха
Давление воздуха разнесло стену станции «Водоканала» в Красногвардейском переулке
Смольный обещает модернизировать больше ливневок, чтобы город не затапливало
Результаты ЕГЭ-2020 по химии и обществознанию в Санкт-Петербурге: 37 работ написаны на максимальные 100 баллов
Петербурженка создала игру по мотивам «преступления и Наказания» Достоевского
Компания Ecolines возобновила автобусные перевозки из Санкт-Петербурга в Ригу
Санкт-Петербург оказался в топе Индекса Ильфа и Петрова по числу кондитерских и в отстающих по количеству похоронных бюро
Хоспис для «молодых взрослых» появится в Санкт-Петербурге
Центр Санкт-Петербурга перекроют для проведения полумарафона
В РЖД отреагировали на столкновение поездов в Санкт-Петербурге
КАД встал в жесткую пробку во время ливня в Санкт-Петербурге 28 июля
Turkish Airlines возобновит полеты из Пулково в Турцию со 2 августа