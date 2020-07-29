2020-07-29T01:36:07+03:00
Общество

Эксперт проанализировал, почему метро Санкт-Петербурга признали худшим в России

Независимый эксперт по транспорту Владимир Валдин считает, что критерии рейтинга необъективные
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эксперт по транспорту разгромил рейтинг, по которому метро Санкт-Петербурга признали худшим в России.Эксперт по транспорту разгромил рейтинг, по которому метро Санкт-Петербурга признали худшим в России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Независимый эксперт по транспорту Владимир Валдин не согласился с результатами рейтинга Общественного объединения пассажиров, которые заявили, что метрополитен Санкт-Петербурга является худшим в России.

По словам специалиста, проблемы у подземки Северной столицы есть, и они следующие: старые шумные вагоны, малое число станций, медленное развитие. Однако Валдин усомнился в объективности критериев рейтинга. Как он считает, некорректно ставить выше Казанский и Самарский метрополитены, которые состоят из одной линии.

- Все это чисто субъективная оценка. Что касается медиа-рейтинга, то напротив жизнь нашего метро хорошо освещается. Пиар у нас интеллигентный и петербургский. Наше метро одним из первых запустило официальный канал в Telegram, - цитируют Владимира Валдина «Невские новости».

В пресс-службе подземки Санкт-Петербурга тоже усомнились рейтингом, составители которого не обращались ни в какие ассоциации метрополитена.

- Справедливую оценку могут дать лишь пассажиры, пользующиеся метро ежедневно, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эксперт проанализировал, почему метро Санкт-Петербурга признали худшим в России
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