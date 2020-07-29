Эксперт проанализировал, почему метро Санкт-Петербурга признали худшим в России
Независимый эксперт по транспорту Владимир Валдин не согласился с результатами рейтинга Общественного объединения пассажиров, которые заявили, что метрополитен Санкт-Петербурга является худшим в России.
По словам специалиста, проблемы у подземки Северной столицы есть, и они следующие: старые шумные вагоны, малое число станций, медленное развитие. Однако Валдин усомнился в объективности критериев рейтинга. Как он считает, некорректно ставить выше Казанский и Самарский метрополитены, которые состоят из одной линии.
- Все это чисто субъективная оценка. Что касается медиа-рейтинга, то напротив жизнь нашего метро хорошо освещается. Пиар у нас интеллигентный и петербургский. Наше метро одним из первых запустило официальный канал в Telegram, - цитируют Владимира Валдина «Невские новости».
В пресс-службе подземки Санкт-Петербурга тоже усомнились рейтингом, составители которого не обращались ни в какие ассоциации метрополитена.
- Справедливую оценку могут дать лишь пассажиры, пользующиеся метро ежедневно, - отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU