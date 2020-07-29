Ливень, гроза и ураганный ветер придут 29 июля в Санкт-Петербург

29 Июль 2020 2020-07-29T07:42:59+03:00

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В Санкт-Петербург вернулись дожди. Накануне, 28 июля, город заливало практически весь день, только к вечеру дождь прекратился. Однако в среду, 29 июля 2020 года, жителей Северной столицы снова ждут ливни, грозы и штормовой ветер. Поэтому, выходя из дома, лучше всего прихватить с собой зонтик.

- В ночь на 29 июля в Петербурге прошли кратковременные дожди. Днем местами ожидаются ливни и грозы. Ветер теплый, юго-западный, западный умеренный, при грозах порывы до 15-20 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха в течение дня прогреется до 22-24 градусов выше нуля. Ночью опустится примерно до плюс 13-15 градусов.

Дожди продержатся в Петербурге до конца июля. При этом, к пятнице похолодает до плюс 17-19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU