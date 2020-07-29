Густой туман укутал Санкт-Петербург утром 29 июля
После мощного ливня днем 28 июля, а также ночного дождя, утром в среду, 29 июля 2020 года, Санкт-Петербург укутал густой туман. Пелена опустилась на город примерно в 3 часа ночи. Видимость на дорогах стала минимальной. Видео тумана петербуржцы поделились в социальных сетях.
- Красиво в три утра на въезде в город, ничего не видно, - рассказали очевидцы.
Однако минимальная видимость оказалась не только за городом, но и в его черте. По словам жителей северной части Петербурга, даже огромный небоскреб «Лахта-Центр» в 7 часов утра полностью скрылся в тумане.
Напомним, что погода в Северной столице в среду ожидается снова дождливая. К середине дня в город вновь придут мощные ливни и грозы, при этом ожидается штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Напоминаем горожанам, что при такой погоде лучше всего оставаться дома, а в случае нахождения в дороге, следить за скоростью автомобиля.
Плотный туман утром 29 июля в Санкт-Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU