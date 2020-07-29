Густой туман укутал Санкт-Петербург утром 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T08:00:21+03:00

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После мощного ливня днем 28 июля, а также ночного дождя, утром в среду, 29 июля 2020 года, Санкт-Петербург укутал густой туман. Пелена опустилась на город примерно в 3 часа ночи. Видимость на дорогах стала минимальной. Видео тумана петербуржцы поделились в социальных сетях.

- Красиво в три утра на въезде в город, ничего не видно, - рассказали очевидцы.

Однако минимальная видимость оказалась не только за городом, но и в его черте. По словам жителей северной части Петербурга, даже огромный небоскреб «Лахта-Центр» в 7 часов утра полностью скрылся в тумане.

Напомним, что погода в Северной столице в среду ожидается снова дождливая. К середине дня в город вновь придут мощные ливни и грозы, при этом ожидается штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Напоминаем горожанам, что при такой погоде лучше всего оставаться дома, а в случае нахождения в дороге, следить за скоростью автомобиля.

Плотный туман утром 29 июля в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU