Половина месячной нормы осадков выпала за 40 минут в Санкт-Петербурге

29 Июль 2020 2020-07-29T08:18:51+03:00

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Минувший ливень, который шел весь день 28 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, оказался очень мощным. По данным администрации города, всего за какие-то 40 минут в Северной столице выпало сразу половина месячной нормы осадков. Не удивительно, что многие дороги, а также дворы оказались затоплены.

- Сегодня в Петербурге и пригородах прошел дождь высокой интенсивности. Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков — свыше 30 миллиметров при среднем значении за июль 80 миллиметров, - сообщили в Смольном.

Напомним, что спасателям МЧС пришлось даже спасать двух пассажиров такси, которые оказались заблокированы в подтопленном участке. Также из-за ветра попадали деревья.

По Информации ГУП Водоканала - поступило 235 обращений в связи с подтоплениями участков дорог и подвалов зданий.

Напомним, что 29 июля вновь ожидается ливень и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU