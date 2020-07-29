Половина месячной нормы осадков выпала за 40 минут в Санкт-Петербурге
Минувший ливень, который шел весь день 28 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, оказался очень мощным. По данным администрации города, всего за какие-то 40 минут в Северной столице выпало сразу половина месячной нормы осадков. Не удивительно, что многие дороги, а также дворы оказались затоплены.
- Сегодня в Петербурге и пригородах прошел дождь высокой интенсивности. Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков — свыше 30 миллиметров при среднем значении за июль 80 миллиметров, - сообщили в Смольном.
Напомним, что спасателям МЧС пришлось даже спасать двух пассажиров такси, которые оказались заблокированы в подтопленном участке. Также из-за ветра попадали деревья.
По Информации ГУП Водоканала - поступило 235 обращений в связи с подтоплениями участков дорог и подвалов зданий.
Напомним, что 29 июля вновь ожидается ливень и грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU