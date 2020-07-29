2020-07-29T08:18:51+03:00
Общество

Половина месячной нормы осадков выпала за 40 минут в Санкт-Петербурге

Ливень 28 июля сильно подтопил город
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минутПочти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минутФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Минувший ливень, который шел весь день 28 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, оказался очень мощным. По данным администрации города, всего за какие-то 40 минут в Северной столице выпало сразу половина месячной нормы осадков. Не удивительно, что многие дороги, а также дворы оказались затоплены.

- Сегодня в Петербурге и пригородах прошел дождь высокой интенсивности. Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков — свыше 30 миллиметров при среднем значении за июль 80 миллиметров, - сообщили в Смольном.

Напомним, что спасателям МЧС пришлось даже спасать двух пассажиров такси, которые оказались заблокированы в подтопленном участке. Также из-за ветра попадали деревья.

По Информации ГУП Водоканала - поступило 235 обращений в связи с подтоплениями участков дорог и подвалов зданий.

Напомним, что 29 июля вновь ожидается ливень и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Окровавленного мужчину нашли на улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Половина месячной нормы осадков выпала за 40 минут в Санкт-Петербурге
Густой туман укутал Санкт-Петербург утром 29 июля
Ливень, гроза и ураганный ветер придут 29 июля в Санкт-Петербург
Эксперт проанализировал, почему метро Санкт-Петербурга признали худшим в России
Охранники жестко выволокли девушку из ТЦ «Галерея» из-за отсутствия маски
Смольный возобновит переобучение для безработных и мам в декрете
Петербурженка заметила в лесу монстра из тысячи личинок
Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский больше не работает с детьми после обвинений в домогательствах к школьнице
МЧС показало масштаб аварии поездов в Санкт-Петербурге на видео с воздуха
Давление воздуха разнесло стену станции «Водоканала» в Красногвардейском переулке
Смольный обещает модернизировать больше ливневок, чтобы город не затапливало
Результаты ЕГЭ-2020 по химии и обществознанию в Санкт-Петербурге: 37 работ написаны на максимальные 100 баллов
Петербурженка создала игру по мотивам «преступления и Наказания» Достоевского
Компания Ecolines возобновила автобусные перевозки из Санкт-Петербурга в Ригу
Санкт-Петербург оказался в топе Индекса Ильфа и Петрова по числу кондитерских и в отстающих по количеству похоронных бюро
Хоспис для «молодых взрослых» появится в Санкт-Петербурге
Центр Санкт-Петербурга перекроют для проведения полумарафона
В РЖД отреагировали на столкновение поездов в Санкт-Петербурге
КАД встал в жесткую пробку во время ливня в Санкт-Петербурге 28 июля
Turkish Airlines возобновит полеты из Пулково в Турцию со 2 августа