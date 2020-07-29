Огромные бензиновые пятна расплылись по Неве

29 Июль 2020 2020-07-29T08:52:33+03:00

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Снова жители Санкт-Петербурга заметили серьезное загрязнение Невы. Во вторник, 28 июля 2020 года, горожане поделились в социальных сетях фотографиями огромных, радужных пятен на воде в районе Большеохтинского моста. Причем, пленка покрывала настолько большой участок, что даже течение ее никак не могло унести.

- По Неве такие нефтяные пятна плывут. Минут 15 наблюдали с Большеохтинского моста, они не прекращаются, - пожаловался местный житель.

- Подтверждаю. И запах солярки, почувствовал в офисе в 30 метрах от Невы, - подхватил другой горожанин.

Пятная на воде петербуржцы заметили в районе Большеохтинского мостаФото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях петербуржцы вновь стали недовольно высказываться о загрязнении. Некоторые предположили, что это последствия парада кораблей, прошедшего в выходные. Однако другие заметили, что так далеко суда не заходили, поэтому оставить топливо в этой части реки не могли.

- Это из-за ливня. Вся вода с дорог по ливневкам стекла в воду, вот и пятна, - предположили другие горожане.

Однако, обратился ли кто-то из горожан в экологическую службу, чтобы рассказать о пятнах, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU