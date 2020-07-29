Штормовое предупреждение объявлено 29 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти

29 Июль 2020 2020-07-29T09:02:19+03:00

МЧС предупреждает о ливнях, грозах и ураганном ветре

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Спасательные службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово предупреждают жителей о надвигающейся непогоде на регион. Днем в среду, 29 июля 2020 года, город и область накроет стена ливня, сопровождаемая грозами и сильным ветром.

- По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 29 июля, начиная с 13-16 часов, ожидаются ливни, грозы с усилением ветра до 15-18 метров в секунду. Будьте внимательны и острожны, - рассылает массово сообщения МЧС Северной столицы жителям города.

В Ленинградской области ливень ожидается раньше, с 12 часов дня. В МЧС также добавляют, что вероятно пройдет и град.

Жителям региона напоминают, что во время такой непогоды, повышается вероятность возникновения ДТП. Поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательней.

- Во время грозы в открытой местности отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты, - посоветовали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU