Вандалы разгромили десятки надгробий на Еврейском кладбище в Санкт-Петербурге

29 Июль 2020 2020-07-29T09:35:33+03:00

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Серьезное нападение на Еврейское кладбище произошло в Санкт-Петербурге. Утром во вторник, 28 июля 2020 года, в полицию поступило сообщение от администратора погоста, расположенного на проспекте Александровской фермы в Невском районе города. Он сообщил, что придя на работу увидел разрушенные надгробия и памятники.

- На место выехали сотрудники полиции. Они установили, что акт вандализма произошел с 17:00 26 июля до 9:30 часов 28 июля, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Надо отметить, что как раз в этот период времени кладбище было закрыто для посетителей.

Всего вандалы разгромили 30 надгробных сооружений. Степень повреждения на данный момент не уточняется.

Полиция занялась расследованием дела. Однако вычислить так просто вандалов не вышло, так как на территории кладбища отсутствует видеонаблюдение.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU