Почти 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

29 Июль 2020 2020-07-29T10:18:23+03:00

Почти 13 тысяч человек за сутки прошли тест на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. Число новых зараженных с каждым днем идет на спад. При этом обследование население на наличие коронавируса проводится очень активно. Так, по данным Смольного на среду, 29 июля 2020 года, за последние сутки почти 13 тысяч человек сдали тест на коронавирусную инфекцию.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12971 человека. Под медицинским наблюдением находится 1278 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 1082 - на самоизоляции, 194 – контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также горожане продолжают звонить по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом и на телефон 112. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU