Подростки искупались во время ливня в Фонтанке в центре Санкт-Петербурга

29 Июль 2020 2020-07-29T10:32:53+03:00

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Пользователи социальных сетей обсуждают поступок троих подростков, которые устроили заплыв в Фонтанке в центре Санкт-Петербурга. Днем во вторник, 28 июля 2020 года, местный житель заметил группу ребят на спуске набережной реки. Лил сильный ливень, однако мальчишек это не смущало. Они с разбегу прыгали в воду, чтобы намокнуть еще больше.

- Это видео вызывает смешанные чувства! С одной стороны молодежь наша не знает уже куда себя деть от этого бесконечного коронавируса, но то что это крайне опасно думаю нужно разъяснить молодым людям. Хотя поржал я от души, - рассказал в соцсети автор видео.

Мужчина добавил, что действие происходило рядом с Адмиралтейскими верфями. На кадрах видно, как купаются двое ребят, а третий постоянно делает вид, что собирается прыгнуть в воду, но сделать это так и не рискует.

Пользователи сети скептически отнеслись к развлечению ребят. Многие отметили, что купание в городских реках может быть опасно. К тому же, можно подхватить какой-нибудь вирус.

Подростки искупались в Фонтанке во время ливня 28 июля в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU