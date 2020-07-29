2020-07-29T10:32:53+03:00
Общество

Подростки искупались во время ливня в Фонтанке в центре Санкт-Петербурга

Трое ребят прыгали в воду с набережной [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Подростки устроили заплыв в Фонтанке во время ливняПодростки устроили заплыв в Фонтанке во время ливняФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Пользователи социальных сетей обсуждают поступок троих подростков, которые устроили заплыв в Фонтанке в центре Санкт-Петербурга. Днем во вторник, 28 июля 2020 года, местный житель заметил группу ребят на спуске набережной реки. Лил сильный ливень, однако мальчишек это не смущало. Они с разбегу прыгали в воду, чтобы намокнуть еще больше.

- Это видео вызывает смешанные чувства! С одной стороны молодежь наша не знает уже куда себя деть от этого бесконечного коронавируса, но то что это крайне опасно думаю нужно разъяснить молодым людям. Хотя поржал я от души, - рассказал в соцсети автор видео.

Мужчина добавил, что действие происходило рядом с Адмиралтейскими верфями. На кадрах видно, как купаются двое ребят, а третий постоянно делает вид, что собирается прыгнуть в воду, но сделать это так и не рискует.

Пользователи сети скептически отнеслись к развлечению ребят. Многие отметили, что купание в городских реках может быть опасно. К тому же, можно подхватить какой-нибудь вирус.

Подростки искупались в Фонтанке во время ливня 28 июля в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24