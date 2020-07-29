Движение на Мурманском шоссе полностью перекроют 30 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T10:43:48+03:00

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Стало известно о новых ограничениях на дорогах в Ленинградской области. В четверг, 30 июля 2020 года, планируется перекрытие Мурманского шоссе. Так, ограничения будут действовать в течение двух часов на на трассе «Кола» в районе реки Свирь.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вверх по реке составов «РТ-333»+ «ВЭШ» + «Вулкан» и «Барс» + «ВЭШ» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещенный, предназначен для одновременного проезда автомобильного и железнодорожного транспорта. Поэтому также будет ограничено движение поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU