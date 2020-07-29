Началось строительство дорожного кольца между КАД и Мурино

29 Июль 2020 2020-07-29T11:10:17+03:00

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В среду, 29 июля 2020 года, в Мурино началось строительство кругового перекрестка, который соединит город с Кольцевой автодорогой. Съезд на КАД значительно облегчит транспортные потоки города.

- Сейчас на объекте разбит строительный городок, идет обустройство временной дороги. В ближайшее время начнется переустройство инженерных сетей, проходящих под будущим перекрёстком. «Кольцо» обеспечит сложенную работу всех съездов с КАДа, движение на Охтинской аллее и прилагающим улицам, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Строительство развязки КАД в Мурино в скором времени завершится. Уже почти готовы съезды с Охтинской аллеи на КАД и обратно. Завершается обустройство съездов к «проколу».

Стоимость строительства составляет порядка 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU