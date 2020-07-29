Петербуржца забили на смерть лопатой и молотком в гараже Ленинградской области
Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области оперативно раскрыли убийство 22-летнего парня. Вечером 27 июля к ним обратилась 44-летняя петербурженка, которая рассказала, что пропал ее сын, который был у друзей в поселке Назия.
- Женщина пояснила, что парень ушел от друзей около 3 часов ночи 26 июля и пропал. На место выехали правоохранители, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
В указанной матерью квартире, где гостил ее сын, полицейские задержали троих парней в возрасте от 26 до 27 лет. Все живут в поселке. Один из них работает водителем, один - ранее судим.
Оказалось, что мужчины в ту ночь выпивали в гараже у дома 20 по Школьному проспекту. Между ними начался скандал. Тогда трое парней накинулись на гостя, избили его лопатой и молотком. Когда тот умер, то связали труп, завернули его в ковер, вывезли в лес, где и закопали.
Тело было найдено и доставлено в морг. По факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU