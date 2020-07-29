Парки и скверы Санкт-Петербурга закрыли из-за штормового предупреждения
Парки, сады и скверы Санкт-Петербурга закрыли утром 29 из-за штормового предупреждения. Синоптики городского гидрометцентра предупреждают о резком ухудшении погоды в среду днем с грозой, дождем и сильным ветром.
- По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 18 м/c. В связи с этим, для обеспечения безопасности горожан в Комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
До момента, пока погода не улучшится, для посещения будут закрыты Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, а также сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие зеленые зоны города.
Жителей и гостей Петербурга просят быть предельно осторожными, не ходить под деревьями и не парковать там машины. А советуют также обходить стороной шаткие конструкции, такие как рекламные щиты, дорожные знаки и т.д.
Отметим, что желтый режим погодной опасности действует до 30 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU