Мотоциклист попал в жесткое ДТП с такси на Большом Сампсониевском проспекте
Серьезное ДТП произошло на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 29 июля 2020 года, перекресток дороги с Александра Матросова не поделили мотоциклист и такси. Легковушка помялась, но водитель авто не пострадал. Байкера же увезли в больницу на скорой.
- Авария с мотоциклистом и такси на пересечении Большого Сампсониевского и Александра Матросова. Мотоциклист увезен на скорой, таксист вину не признает, - рассказал в социальной сети очевидец.
Как именно произошло ДТП, свидетель не уточняет. Судя по фото, таксист совершал поворот во время аварии и сбил мотоцикл.
По данным управления ГИБДД, ДТП произошло в 8:40. 32-летний водитель мотоцикла получил травмы средней тяжести. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной инспекции для того, чтобы установить виновного.
ИСТОЧНИК KP.RU