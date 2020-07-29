2020-07-29T12:22:25+03:00
Происшествия

Мотоциклист попал в жесткое ДТП с такси на Большом Сампсониевском проспекте

Водителя «байка» госпитализировали в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Жесткое ДТП мотоцикла и такси произошло в ПетербургеЖесткое ДТП мотоцикла и такси произошло в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 29 июля 2020 года, перекресток дороги с Александра Матросова не поделили мотоциклист и такси. Легковушка помялась, но водитель авто не пострадал. Байкера же увезли в больницу на скорой.

- Авария с мотоциклистом и такси на пересечении Большого Сампсониевского и Александра Матросова. Мотоциклист увезен на скорой, таксист вину не признает, - рассказал в социальной сети очевидец.

Как именно произошло ДТП, свидетель не уточняет. Судя по фото, таксист совершал поворот во время аварии и сбил мотоцикл.

По данным управления ГИБДД, ДТП произошло в 8:40. 32-летний водитель мотоцикла получил травмы средней тяжести. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной инспекции для того, чтобы установить виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу затопило из «фонтана» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
В РЖД рассказали о ситуации на путях после столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге
Владелец ТРК «Европолис» Левченко будет судиться с Смольным из-за закрытых фуд-кортов
Таксист припарковал машину на середине моста Александра Невского, спровоцировав ДТП
Ботанический сад начал продавать абонементы на безлимитное посещение
Пьяный петербуржец избил врача и выломал дверь машины скорой помощи
Мотоциклист попал в жесткое ДТП с такси на Большом Сампсониевском проспекте
Парки и скверы Санкт-Петербурга закрыли из-за штормового предупреждения
Женский «Зенит» откроет чемпионат по футболу матчем с ЦСКА
Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге
Петербуржца забили на смерть лопатой и молотком в гараже Ленинградской области
Началось строительство дорожного кольца между КАД и Мурино
Движение на Мурманском шоссе полностью перекроют 30 июля
Подростки искупались во время ливня в Фонтанке в центре Санкт-Петербурга
Почти 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Из-за коронавируса Курбан-байрам в Санкт-Петербурге отметят по особым правилам
Вандалы разгромили десятки надгробий на Еврейском кладбище в Санкт-Петербурге
Появилось видео ограбления банка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Штормовое предупреждение объявлено 29 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Огромные бензиновые пятна расплылись по Неве
Окровавленного мужчину нашли на улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга