Мотоциклист попал в жесткое ДТП с такси на Большом Сампсониевском проспекте

29 Июль 2020 2020-07-29T12:22:25+03:00

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Серьезное ДТП произошло на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 29 июля 2020 года, перекресток дороги с Александра Матросова не поделили мотоциклист и такси. Легковушка помялась, но водитель авто не пострадал. Байкера же увезли в больницу на скорой.

- Авария с мотоциклистом и такси на пересечении Большого Сампсониевского и Александра Матросова. Мотоциклист увезен на скорой, таксист вину не признает, - рассказал в социальной сети очевидец.

Как именно произошло ДТП, свидетель не уточняет. Судя по фото, таксист совершал поворот во время аварии и сбил мотоцикл.

По данным управления ГИБДД, ДТП произошло в 8:40. 32-летний водитель мотоцикла получил травмы средней тяжести. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной инспекции для того, чтобы установить виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU