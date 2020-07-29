Пьяный петербуржец избил врача и выломал дверь машины скорой помощи

29 Июль 2020 2020-07-29T12:37:06+03:00

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Врач бригады скорой помощи в Санкт-Петербурге стал жертвой нападения пьяного пациента. Вечером в воскресенье, 26 июля 2020 года, бригада медиков приехала на вызов в поселок Молодежное Курортного района, где столкнулась с агрессивным мужчиной, который распустил кулаки. Неадекват также напал и на автомобиль «скорой».

- В правоохранительные органы поступила информация о том, что около одного из домов на Почтовой улице в поселке Молодежное нетрезвый мужчина нанес удар в плечо прибывшему на вызов врачу, а также повредил боковую сдвижную дверь автомобиля скорой медицинской помощи, - рассказали в Росгвардии.

В 20:53 часов наряд группы отдела вневедомственной охраны задержал пьяного драчуна. Его передали сотрудникам полиции 81 отдела.

По какой причине мужчина начал буянить и вымещать злость на враче, не сообщается. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU