2020-07-29T12:50:07+03:00
Общество

Ботанический сад начал продавать абонементы на безлимитное посещение

Он дает право гулять каждый день в течение месяца
Полина ШАНДРАК
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В Ботаническом саду появился специальный абонемент для любителей отдохнуть.В Ботаническом саду появился специальный абонемент для любителей отдохнуть.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ботаническом саду появился специальный абонемент для любителей отдохнуть на свежем воздухе и полюбоваться тысячами разновидностей растений и деревьев. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе учреждения.

- Стоит он 1500 рублей. В него входит посещение парка-дендрария, без оранжерей. А это территория в 16 га и несколько крупных коллекций сада, - отметила пресс-секретарь Ботанического сада Александра Медведева.

- Гулять по парку можно сколько угодно раз в течение месяца. Если приходить с детьми до 4-х лет, то дополнительно ничего оплачивать не нужно, - добавили в Ботсаду.

Такой вариант очень удобен для мамочек с колясками. Купил абонемент и больше не нужно при посещении постоянно становиться в очередь, чтобы оплатить вход. И намного выгоднее: стоимость месячного безлимитного абонемента равна 10 посещениям парка. Одно посещение – 150 рублей.

Оформить его можно в кассе Ботсада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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