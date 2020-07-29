Ботанический сад начал продавать абонементы на безлимитное посещение

29 Июль 2020 2020-07-29T12:50:07+03:00

Он дает право гулять каждый день в течение месяца

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В Ботаническом саду появился специальный абонемент для любителей отдохнуть на свежем воздухе и полюбоваться тысячами разновидностей растений и деревьев. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе учреждения.

- Стоит он 1500 рублей. В него входит посещение парка-дендрария, без оранжерей. А это территория в 16 га и несколько крупных коллекций сада, - отметила пресс-секретарь Ботанического сада Александра Медведева.

- Гулять по парку можно сколько угодно раз в течение месяца. Если приходить с детьми до 4-х лет, то дополнительно ничего оплачивать не нужно, - добавили в Ботсаду.

Такой вариант очень удобен для мамочек с колясками. Купил абонемент и больше не нужно при посещении постоянно становиться в очередь, чтобы оплатить вход. И намного выгоднее: стоимость месячного безлимитного абонемента равна 10 посещениям парка. Одно посещение – 150 рублей.

Оформить его можно в кассе Ботсада.

ИСТОЧНИК KP.RU