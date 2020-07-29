Ботанический сад начал продавать абонементы на безлимитное посещение
В Ботаническом саду появился специальный абонемент для любителей отдохнуть на свежем воздухе и полюбоваться тысячами разновидностей растений и деревьев. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе учреждения.
- Стоит он 1500 рублей. В него входит посещение парка-дендрария, без оранжерей. А это территория в 16 га и несколько крупных коллекций сада, - отметила пресс-секретарь Ботанического сада Александра Медведева.
- Гулять по парку можно сколько угодно раз в течение месяца. Если приходить с детьми до 4-х лет, то дополнительно ничего оплачивать не нужно, - добавили в Ботсаду.
Такой вариант очень удобен для мамочек с колясками. Купил абонемент и больше не нужно при посещении постоянно становиться в очередь, чтобы оплатить вход. И намного выгоднее: стоимость месячного безлимитного абонемента равна 10 посещениям парка. Одно посещение – 150 рублей.
Оформить его можно в кассе Ботсада.
ИСТОЧНИК KP.RU