2020-07-29T12:59:57+03:00
Происшествия

Таксист припарковал машину на середине моста Александра Невского, спровоцировав ДТП

«Легковушка» на скорости въехала в брошенный автомобиль [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Таксист припарковал машину на середине моста Александра НевскогоТаксист припарковал машину на середине моста Александра НевскогоФото: СОЦСЕТИ
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Водитель такси решил нарушить правила парковки и тем самым спровоцировал ДТП. Вечером во вторник, 28 июля 2020 года, очевидцы увидели, как обклеенный брендовыми наклейками автомобиль остановился на середине моста Александра Невского, на проезжей части. Из машины вышел водитель и ушел. Спустя несколько минут другой автомобиль въехал в него на скорости.

- Вчера какой-то идиот припарковал такси на мосту Александра Невского и свалил, как сообщают очевидцы за пивом, тем самым спровоцировав ДТП, - рассказал свидетель в сети.

Другой автомобилист, который заезжал на мост, видимо даже не понял, что машина перед ним просто стоит.

От удара такси развернуло. Машина перегородила сразу две полосы движения.

Вернулся ли водитель такси не сообщается. На месте работали сотрудники дорожной полиции, которые разбирались в ситуации.

Припаркованное на мосту такси спровоцировало ДТП в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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