Улицу затопило из «фонтана» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
«Новый фонтан» появился на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 29 июля 2020 года, на 18-й линии во время гидравлических испытаний прорвало трубу и большой поток вырвался из-под земли. Вода затопила всю улицу, дворы и как следует «помыла» машины. Видео ЧП появилось в социальной сети.
- Камнями побило стекла что ли? Боль, - отозвались сочувствующие петербуржцы.
На кадрах видно, как гейзер с водой бьет из дыры в асфальте. Поток, длинной в пару метров, полностью обливает припаркованный автомобиль. Все остальные машины оказались тоже по колеса в воде.
Ранее «Теплосеть» предупреждала о том, что в Василеостровском районе будут проходить испытания теплосетей для подготовки их к зимнему отопительному сезону.
Аварийная служба быстро перекрыла воду. Сейчас на месте уже идут ремонтные работы.
Потоп на Васильевском острове 29 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU