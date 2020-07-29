2020-07-29T13:45:57+03:00
Происшествия

Улицу затопило из «фонтана» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Трубу прорвало во время гидравлических испытаний в районе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Трубу прорвало на Васильевском острове и затопило всю улицуТрубу прорвало на Васильевском острове и затопило всю улицуФото: соцсети
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«Новый фонтан» появился на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 29 июля 2020 года, на 18-й линии во время гидравлических испытаний прорвало трубу и большой поток вырвался из-под земли. Вода затопила всю улицу, дворы и как следует «помыла» машины. Видео ЧП появилось в социальной сети.

- Камнями побило стекла что ли? Боль, - отозвались сочувствующие петербуржцы.

На кадрах видно, как гейзер с водой бьет из дыры в асфальте. Поток, длинной в пару метров, полностью обливает припаркованный автомобиль. Все остальные машины оказались тоже по колеса в воде.

Ранее «Теплосеть» предупреждала о том, что в Василеостровском районе будут проходить испытания теплосетей для подготовки их к зимнему отопительному сезону.

Аварийная служба быстро перекрыла воду. Сейчас на месте уже идут ремонтные работы.

Потоп на Васильевском острове 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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