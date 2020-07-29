2020-07-29T14:05:12+03:00
Общество

Повышенная готовность объявлена из-за ливня 29 июля в Санкт-Петербурге

53 бригады "Водоканала" находятся на дежурства из-за штормового предупреждения
Лилия КОЗЛОВА
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Аварийные службы приготовились к ливню в Санкт-ПетербургеАварийные службы приготовились к ливню в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге 29 июля 2020 года вновь ожидаются обильные ливни. В связи с этим, бригады "Водоканала" уже перешли в режим повышенной готовности. Они должны будут оперативно приезжать на места большого скопления воды и откачивать ее.

- Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать 53 специализированные бригады предприятия. Время работы бригад будет продлено в случае возникновения локальных подтоплений, - отметили в компании.

Так, по прогнозам синоптиков, ливень с грозой и штормовым ветром начнется в 15 часов и продлится до 18 часов вечера. Предполагаемы объем осадков не известен.

В случае обильных осадков и образования скопления воды на проезжей части автомобилистам следует быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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