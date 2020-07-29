2020-07-29T14:13:21+03:00
Общество

Петербуржцы заметили «парящий» небоскреб «Лахта-Центра»

Из-за тумана огромная башня на треть исчезла
Лилия КОЗЛОВА
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"Парящий" небоскреб Лахта-Центр заметили жители Петербурга"Парящий" небоскреб Лахта-Центр заметили жители ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Утром в среду, 29 июля 2020 года, после обильных ливней, на Санкт-Петербург опустился туман. Город покрылся густой пеленой, настолько плотной, что даже громадный небоскреб «Лахта-Центр», самый высокий в Европе, полностью исчез. Когда облако чуть спустилось вниз, то горожане заметили лишь верхушку высотки, которая словно парила в воздухе.

- «Кукурузина» как бы парит в небе, - заметил автор фотографии, опубликованной в социальной сети.

Другие отметили, что верхушка небоскреба похожа на ракету, которая взлетает в космос.

Напомним, что в среду, 29 июля, в Северной столице вновь ожидаются ливни с грозами, к тому же и ураганным ветром. В городе объявлено штормовое предупреждение. Смольный принял решение закрыть парки и скверы, чтобы избежать возможных инцидентов, связанных с падением деревьев.

Отмечается, что грозы в городе начнутся в 15 часов и продлятся три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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