Петербуржцы заметили «парящий» небоскреб «Лахта-Центра»
Утром в среду, 29 июля 2020 года, после обильных ливней, на Санкт-Петербург опустился туман. Город покрылся густой пеленой, настолько плотной, что даже громадный небоскреб «Лахта-Центр», самый высокий в Европе, полностью исчез. Когда облако чуть спустилось вниз, то горожане заметили лишь верхушку высотки, которая словно парила в воздухе.
- «Кукурузина» как бы парит в небе, - заметил автор фотографии, опубликованной в социальной сети.
Другие отметили, что верхушка небоскреба похожа на ракету, которая взлетает в космос.
Напомним, что в среду, 29 июля, в Северной столице вновь ожидаются ливни с грозами, к тому же и ураганным ветром. В городе объявлено штормовое предупреждение. Смольный принял решение закрыть парки и скверы, чтобы избежать возможных инцидентов, связанных с падением деревьев.
Отмечается, что грозы в городе начнутся в 15 часов и продлятся три часа.
ИСТОЧНИК KP.RU