2020-07-29T14:30:58+03:00
Общество

Фонтан на центральной усадьбе в Шушарах восстановили

Несколько лет комплекс стоял в запустении
Лилия КОЗЛОВА
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Фонтан в Шушарах восстановлен / Фото: СмольныйФонтан в Шушарах восстановлен / Фото: Смольный
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В поселке Шушары, что в Санкт-Петербурге, восстановили фонтан, расположенный на центральной усадьбе. В среду, 29 июля 2020 года, произошел его запуск. Долгие годы он стоял в запустении.

- Фонтан долгое время не имел балансодержателя и пришел в негодность. Специалисты Водоканала восстановили внутренние сети, гидроизоляцию чаши и ее гранитное покрытие, а также систему управления фонтаном. Установили новый коллектор с насадками и подсветкой, - рассказали в Смольным.

По обещанию губернатора Александра Беглова, сквер вокруг фонтана будет также благоустроен, и вместе они сформируют зону отдыха для жителей окрестных домов. В этом году планируется выполнить работы по освещению сквера, который носит имя бывшего председателя совхоза «Шушары», ветерана Великой Отечественной войны, участника прорыва блокады Ленинграда Николая Ивасюка.

В этом году мы уже открыли после реконструкции фонтан «Слава» в Московском парке Победы. До конца года будут отремонтированы фонтаны на площади Победы, на Лермонтовском проспекте и на Александровском проспекте в Пушкине. Программа должна быть завершена к 2024 году, отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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