За смерть завотделением от коронавируса 31-ю больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T14:46:34+03:00

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Еще одна петербургская больница получила штраф за работу в условиях коронавируса. Причиной стали выявленные Роспотребнадзором нарушения. В данном случае несоблюдение санитарных норм закончилось гибелью одного из врачей.

- По результатам санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного в отношении СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31», выявлены нарушения: не всеми сотрудниками соблюдался масочный режим; на удаленный формат работы не переведены лица старше 65 лет, а именно: заведующий отделением лучевой диагностики П. (71 год) - пневмония COVID -19 (+), летальный исход, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Нашлись в больнице и другие недочеты, не приведшие к таким печальным последствиям.

Судья, учтя все обстоятельства и непростую ситуацию, в которой оказались городские медучреждения, вынес наказание больнице в виде штрафа размером 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU