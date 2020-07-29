За смерть завотделением от коронавируса 31-ю больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей
Еще одна петербургская больница получила штраф за работу в условиях коронавируса. Причиной стали выявленные Роспотребнадзором нарушения. В данном случае несоблюдение санитарных норм закончилось гибелью одного из врачей.
- По результатам санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного в отношении СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31», выявлены нарушения: не всеми сотрудниками соблюдался масочный режим; на удаленный формат работы не переведены лица старше 65 лет, а именно: заведующий отделением лучевой диагностики П. (71 год) - пневмония COVID -19 (+), летальный исход, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Нашлись в больнице и другие недочеты, не приведшие к таким печальным последствиям.
Судья, учтя все обстоятельства и непростую ситуацию, в которой оказались городские медучреждения, вынес наказание больнице в виде штрафа размером 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU