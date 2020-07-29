Продажи новых машин в Санкт-Петербурге рухнули на 27%

29 Июль 2020 2020-07-29T15:20:19+03:00

Продажи новых авто в Петербурге упали больше, чем на четверть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Коронавирус и вызванные им ограничения серьезно подпортили статистику петербургским автодилерам. Продажи новых машин в городе за первые шесть месяцев 2020 года рухнули сразу на 27%, хотя и до этого были не идеальными.

- В первой половине 2020 года было продано 54 122 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 27% меньше, чем за январь-июнь 2019 года, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

При этом результаты петербургского авторынка оказались существенно хуже среднероссийских. Это объясняется тем, что в городе действовали более жесткие карантинные ограничения, а автосалоны были полностью закрыты больше двух месяцев.

Активные продажи машин начались только в середине июня, а тест-драйвы разрешили лишь с 27 июля. Тем не менее, Audi, Lexus, Haval и Suzuki умудрились показать рост продаж относительно прошлого года.

Однако все массовые марки, такие как LADA, Hyundai и Skoda, несмотря на рост в июне, по итогам полугода ушли в минус. Там же оказалась и Kia.

ИСТОЧНИК KP.RU