Воришки обчистили контейнер для гуманитарной помощи малоимущим в Мурино

29 Июль 2020 2020-07-29T15:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Санкт-Петербургом, в городе Мурино местный житель стал свидетелем, как двое мужчин обчищают контейнер, предназначенный для гуманитарной помощи. В среду, 29 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео, как двое вытаскивают одежду, предназначенную для малоимущих.

- Чего только не происходит в Муринском гетто. Воришки обчистили контейнер для малоимущих, - возмутился автор видео.

Очевидец какое-то время снимал воришек, а потом потребовал их положить все вещи на место, так как они предназначены для малоимущих семей. Послушавшись, мужчины стали засовывать пакеты с одеждой обратно.

- Эти контейнеры "просматривают" не только в Мурино. И что такого, если человек возьмёт себе что-то из одежды? – поинтересовался участник обсуждения.

Стал ли очевидец сдавать воришек полиции, не сообщается. Возможно, позже они вернулись за вещами.

Воришки обчистили контейнер для малоимущих в Мурино .

ИСТОЧНИК KP.RU