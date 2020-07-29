2020-07-29T15:40:43+03:00
Общество

Воришки обчистили контейнер для гуманитарной помощи малоимущим в Мурино

Неравнодушный горожанин прогнал мужчин, забирающих вещи [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Воришки обчистили контейнер для малоимущих в МуриноВоришки обчистили контейнер для малоимущих в МуриноФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Под Санкт-Петербургом, в городе Мурино местный житель стал свидетелем, как двое мужчин обчищают контейнер, предназначенный для гуманитарной помощи. В среду, 29 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео, как двое вытаскивают одежду, предназначенную для малоимущих.

- Чего только не происходит в Муринском гетто. Воришки обчистили контейнер для малоимущих, - возмутился автор видео.

Очевидец какое-то время снимал воришек, а потом потребовал их положить все вещи на место, так как они предназначены для малоимущих семей. Послушавшись, мужчины стали засовывать пакеты с одеждой обратно.

- Эти контейнеры "просматривают" не только в Мурино. И что такого, если человек возьмёт себе что-то из одежды? – поинтересовался участник обсуждения.

Стал ли очевидец сдавать воришек полиции, не сообщается. Возможно, позже они вернулись за вещами.

Воришки обчистили контейнер для малоимущих в Мурино .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легальные места для граффити появятся в Санкт-Петербурге
Воришки обчистили контейнер для гуманитарной помощи малоимущим в Мурино
Продажи новых машин в Санкт-Петербурге рухнули на 27%
За смерть завотделением от коронавируса 31-ю больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей
Фонтан на центральной усадьбе в Шушарах восстановили
Петербуржцы заметили «парящий» небоскреб «Лахта-Центра»
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге и Ленобласти 29 июля
Повышенная готовность объявлена из-за ливня 29 июля в Санкт-Петербурге
Улицу затопило из «фонтана» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
В РЖД рассказали о ситуации на путях после столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге
Владелец ТРК «Европолис» Левченко будет судиться с Смольным из-за закрытых фуд-кортов
Таксист припарковал машину на середине моста Александра Невского, спровоцировав ДТП
Ботанический сад начал продавать абонементы на безлимитное посещение
Пьяный петербуржец избил врача и выломал дверь машины скорой помощи
Мотоциклист попал в жесткое ДТП с такси на Большом Сампсониевском проспекте
Парки и скверы Санкт-Петербурга закрыли из-за штормового предупреждения
Женский «Зенит» откроет чемпионат по футболу матчем с ЦСКА
Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге
Петербуржца забили на смерть лопатой и молотком в гараже Ленинградской области
Началось строительство дорожного кольца между КАД и Мурино
Движение на Мурманском шоссе полностью перекроют 30 июля
Подростки искупались во время ливня в Фонтанке в центре Санкт-Петербурга
Почти 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Из-за коронавируса Курбан-байрам в Санкт-Петербурге отметят по особым правилам
Вандалы разгромили десятки надгробий на Еврейском кладбище в Санкт-Петербурге
Появилось видео ограбления банка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Штормовое предупреждение объявлено 29 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Огромные бензиновые пятна расплылись по Неве
Окровавленного мужчину нашли на улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга